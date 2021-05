Israele: Lapid, ostacoli ma fiducioso su nuovo governo

(ANSA) - TEL AVIV, 31 MAG - "Ci sono ancora molti ostacoli" sulla formazione del nuovo governo ma Yair Lapid si è detto fiducioso che possano essere presto risolti. "Possiamo finire la prossima settimana. In una settimana lo Stato di Israele può entrare in una nuova era con un premier diverso".

"Questo è il nostro primo test - ha detto riferendosi ai contatti in corso con gli altri partiti della prossima maggioranza - Vedere se insieme possiamo trovare compromessi intelligenti nei prossimi giorni per raggiungere l'obiettivo più grande". "Se questo governo sarà formato ha aggiunto - la parola chiave sarà responsabilità. Riportare quiete". "Se volete capire perché dobbiamo cambiare la leadership in Israele, ascoltate il discorso ieri di Netanyahu. Pericoloso e pazzo, di qualcuno che non ha più limiti. La sua debolezza, indebolisce tutti noi".

