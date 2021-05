Dubai, vaccino obbligatorio per chi partecipa a eventi

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Gli Emirati arabi uniti hanno deciso che il vaccino anti-Covid sarà obbligatorio per chiunque voglia partecipare a "eventi dal vivo" a partire dal 6 giugno. Lo ha annunciato una portavoce del ministero della Sanità, secondo quanto riportato dal Guardian, precisando che l'obbligo riguarderà tutti, turisti e non, che desiderino assistere a mostre, concerti, partite e attività culturali in generale. La misura varrà anche per le cerimonie di nozze con più di 100 persone. Per partecipare servirà inoltre un test del coronavirus negativo effettuato non più di 48 ore dall'evento. (ANSA).