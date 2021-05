Netanyahu-Blinken, 'discusso come impedire riarmo Hamas'

(ANSA) - TEL AVIV, 25 MAG - Israele Stati Uniti hanno discusso "come impedire il riarmo di Hamas". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu al termine dell'incontro con il segretario di Stato Antony Blinken.

"Se Hamas attaccherà di nuovo, reagiremo con potenza", ha avvertito. Netanyahu ha poi ribadito che Israele è interessato ad estendere le proprie relazioni "col mondo arabo ed islamico" e a migliorare le condizioni di vita dei palestinesi a Gaza ed in Cisgiordania.

Il premier ha infine lodato il presidente Joe Biden per aver dichiarato che "non è possibile conseguire la pace fintanto che non si sia riconosciuto Israele quale 'Stato ebraico'. (ANSA).