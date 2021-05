Abu Mazen, grazie Usa per sostegno allo Stato di Palestina

"Ringraziamo gli Stati Uniti per il sostegno allo Stato di Palestina": lo ha detto il presidente Abu Mazen, citato dai media, al termine di un lungo colloquio a Ramallah con il segretario di Stato Antony Blinken. "Speriamo che il futuro sia pieno di attività diplomatiche guidate dagli Stati Uniti e dal Quartetto (che include anche Onu, Ue e Russia, ndr), al fine di raggiungere una soluzione giusta e globale basata sul diritto internazionale".

Dal canto suo, Blinken ha assicurato che gli Usa si oppongono "ad azioni unilaterali che possano minare le prospettive per una giusta e durevole pace" in Medio Oriente. Che queste siano - ha spiegato, citato dai media - "attività di colonie, demolizioni di case, annessioni di territori, istigazione alla violenza o compenso per individui che commettono atti di terrore".