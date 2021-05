Ebrei riammessi a Spianata Moschee ma per Anp è una provocazione

(di Aldo Baquis) (ANSAmed) - TEL AVIV, 23 MAG - Dopo 20 giorni gli ebrei sono stati autorizzati a ritornare sulla Spianata delle Moschee, il 'Monte del Tempio' da dove sono partite le tensioni tra israeliani e palestinesi che ha causato 11 giorni di guerra. Con un'operazione organizzata fin nei minimi termini, con la copertura di reparti di sicurezza di riserva, la polizia israeliana ha aperto di buon mattino un cancello laterale della Spianata delle Moschee a Gerusalemme e ha consentito l'ingresso di fedeli ebrei. Immediata da Ramallah la reazione di collera: "E' stata una brutale provocazione dei sentimenti dei musulmani" ha affermato il ministero degli esteri palestinese.

La tensione era nell'aria. All'inizio del mese quella Spianata - sacra sia agli islamici sia agli ebrei, per i quali si tratta del Monte del Tempio - è stata teatro di violenti affrontamenti fra fedeli musulmani, impegnati nei riti del Ramadan, e la polizia israeliana. La situazione è degenerata il 10 maggio quando, nell'intento di "difendere la Moschea al-Aqsa" Hamas ha lanciato verso Gerusalemme i primi razzi.

In seguito al cessate il fuoco Hamas ha fatto sapere ai mediatori egiziani che la situazione a Gerusalemme prima del 10 maggio non potrà proseguire e che occorre adesso impedire l'ingresso nella Spianata di comitive di ebrei.

Ma nei giorni scorsi il premier Benyamin Netanyahu ha ribadito che il cessate il fuoco riguarda soltanto la sospensione del ricorso alle armi. Israele - ha ribadito - non ha mai accettato alcun impegno limitativo riguardo Gerusalemme.

