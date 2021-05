Biden, prego che tregua regga, aiutare a ricostruire Gaza

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - "Voglio dire una cosa chiaramente. Fino a quando nell'area non sarà riconosciuto il diritto inequivocabile a esistere di uno stato ebraico indipendente non ci sarà pace". Lo afferma Joe Biden lanciando un appello alla comunità internazionale per aiutare a "ricostruire Gaza". Biden ammette di pregare affinché il cessate il fuoco regga. (ANSA).