Gaza: Di Maio, ora il cessate il fuoco va consolidato

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "L'Italia accoglie il cessate il fuoco in Israele e Gaza. Le parti devono ora impegnarsi a consolidarlo. Il ritorno al dialogo e i negoziati di pace sono l'unica via per spezzare il ciclo di violenza. Continueremo a sostenere gli sforzi per portare pace e sicurezza durevoli nella regione". E' il tweet del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

