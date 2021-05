Netanyahu a Merkel, da Hamas doppio crimine di guerra

(ANSA) - TEL AVIV, 17 MAG - "Hamas sta conducendo un doppio crimine di guerra: lancia razzi sulla popolazione civile e usa i suoi cittadini come scudi numani". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca Angela Merkel che ha "ribadito il suo completo sostegno alla protezione di Israele". Netanyahu ha ha anche ringraziato Merkel per le zioni del governo contro elementi antisemiti in Germania (ANSA).