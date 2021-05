Blinken a israeliani e palestinesi, basta violenze

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAG - Basta violenze e tensioni, sia da parte palestinese che da parte israeliana. Lo ha affermato il segretario di stato americano Antony Blinken in una serie di telefonate compiute nelle ultime ore ai ministri degli esteri di Francia, Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Pakistan. Blinken ha sottolineato la necessità di un impegno comune per arrivare a un cessate il fuoco e per trovare le soluzioni in gradi di far ripartire il dialogo. (ANSA).