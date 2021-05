Iran: ex presidente Parlamento in corsa per presidenziali

(ANSA) - TEHERAN, 15 MAG - L'ex presidente del Parlamento iraniano, Ali Larijani, si è registrato come candidato alle elezioni presidenziali del 18 giugno.

Larijani, ex capo negoziatore nei colloqui sul nucleare iraniano con le potenze mondiali, ha spiegato che i complicati problemi del Paese non possono essere risolti con iniziative populiste o da Superman e dichiarazioni radicali, sottolineando che non esiste una "chiave" magica per risolverli.

Larijani si riferiva alle controverse dichiarazioni fatte dall'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad durante la sua registrazione come candidato ed anche a quelle del presidente Hassan Rohani, il quale sostiene di possedere la chiave per risolvere i problemi del Paese. (ANSA).