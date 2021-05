Cisgiordania: fonti mediche, ucciso un secondo palestinese

(ANSA) - TEL AVIV, 14 MAG - Un altro palestinese è stato ucciso oggi dal fuoco di militari israeliani durante incidenti con reparti militari a Yabed, nella Cisgiordania settentrionale.

Lo riferiscono i servizi medici palestinesi. Si tratta della seconda vittima della giornata. L'uomo è stato identificato dalla agenzia di stampa Maan in Yussef Atatreh, 25 anni.

L'esercito israeliano non ha ancora commentato l'incidente.

Altri scontri fra l'esercito e dimostranti - che protestavano per i bombardamenti a Gaza - sono avvenuti al termine delle preghiere nelle moschee in tutte le province della Cisgiordania.

Secondo le stime, ci sarebbero decine di feriti. (ANSA).