Media, colpito villaggio a nord di Gaza, 11 morti

(ANSAmed) - GAZA, 13 MAG - Strage nel villaggio Um el-Nasser, presso Sheikh Zayed, nel nord della Striscia di Gaza. Lo affermano sulla base di informazioni preliminari i media locali secondo cui 11 palestinesi sono rimasti uccisi e 50 feriti in un bombardamento israeliano. Sei sono membri della famiglia locale Tanani. Fra i morti, secondo i media, ci sono anche bambini.

Queste informazioni non hanno ancora conferma da parte delle autorità sanitarie di Hamas. In Israele l'episodio non è stato ancora commentato. (ANSAmed).