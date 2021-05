Blinken ad Abu Mazen: basta lanci di razzi verso Israele

(ANSA) - WASHINGTON, 12 MAG - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il leader palestinese Abu Mazen chiedendogli di fermare il lancio di razzi verso Israele.

Per la prima volta dall'inizio dell'escalation militare in corso con gli islamisti di Hamas, l'esercito di Israele ha annunciato nelle prime ore di oggi un allarme missilistico anche nel Nord del Paese.

La nuova esplosione di violenza, la più intensa in sette anni, ha provocato almeno 74 morti e centinaia di feriti in poco più di due giorni. (ANSA).