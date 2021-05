Gerusalemme, oltre 50 dimostranti palestinesi feriti

(ANSA) - TEL AVIV, 08 MAG - Sono più di 50 i manifestanti palestinesi feriti nei violenti scontri ancora in corso sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Lo riferisce l'agenzia Wafa aggiungendo che 23 di questi sono stati portati in ospedale. Secondo i media gli agenti israeliani feriti sono più di 10.

l presidente palestinese Abu Mazen ha intanto accusato Israele di essere "responsabile degli sviluppi pericolosi e degli attacchi in corso" a Gerusalemme e "delle relative conseguenze". Abu Mazen ha poi invitato "la comunità internazionale ad assumersi tutte le sue responsabilità per fermare l'aggressione" contro i palestinesi" e "fornire protezione internazionale". (ANSA).