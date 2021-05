Iran: diplomatica svizzera muore cadendo da una finestra

(ANSA) - TEHERAN, 04 MAG - Una diplomatica svizzera in servizio presso l'ambasciata in Iran è morta stamane cadendo da una finestra o un balcone del suo appartamento in una zona residenziale nel nord di Teheran. La polizia ha aperto un'inchiesta sull'episodio. Secondo Mojtaba Khaledi, portavoce del Dipartimento per le emergenze, non si esclude alcuna ipotesi, compreso l'omicidio, il suicidio o l'incidente".(ANSA).