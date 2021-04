Israele, crolla tribuna a raduno religioso: 50 tra morti e feriti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 APR - Una tribuna molto affollata è crollata durante un raduno di massa ebraico sul monte Meron, in Galilea. Decine di ambulanze cercano di raggiungere i feriti, facendosi strada in una folla di ebrei ortodossi stimata in quasi 100 mila persone, affluite nella ricorrenza ebraica di Lag ba-Omer. Anche elicotteri militari partecipano ai soccorsi. Secondo le prime informazioni riferite dalla radio militare e dai servizio di soccorso, sono 50 le persone coinvolte, tra morti e feriti gravi. Lo stato di emergenza è stato proclamato dal vicino ospedale di Safed, in Galilea. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha parlato di "un disastro pesante". (ANSAmed).