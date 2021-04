Abu Mazen, rinviate elezioni palestinesi di maggio

(ANSA) - TEL AVIV, 30 APR - Il presidente Abu Mazen ha annunciato che le elezioni palestinesi di maggio sono state rinviate, fino a quando non sarà "possibile votare anche a Gerusalemme est". "Abbiamo deciso di rinviare il voto - ha detto, citato dai mede, Abu Mazen nel durante una riunione della leadership palestinese a Ramallah - fino a quando non sia assicurata la partecipazione dei residenti a Gerusalemme est".

Hamas da Gaza ha bollato la decisione dicendo di averla accolta "con dolore": Fatah - il partito di Abu Mazen - si "è assunta tutta la responsabilità per questa decisione e le sue conseguenze". (ANSA).