L'Iran avvia nuove centrifughe per arricchire l'uranio

(ANSA) - TEHERAN, 10 APR - L'Iran ha avviato nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio: lo ha reso noto la tv di Stato.

Teheran ha annunciato la messa in servizio di nuove centrifughe modernizzate per arricchire più rapidamente l'uranio il cui uso è vietato dall'accordo sul nucleare del 2015. Il presidente Hassan Rouhani ha ufficialmente inaugurato una linea di 164 cosiddette centrifughe IR-6 e un'altra delle 30 IR-5, installate nel complesso nucleare di Natanz, con una cerimonia in videoconferenza trasmessa dalla televisione di Stato. (ANSA).