Accordo tra l'agenzia ANSA e l'ambasciata del Qatar a Roma

Business, turismo, cultura, società, Mondiali di calcio del 2022. L'agenzia ANSA e l'ambasciata del Qatar a Roma hanno siglato oggi un accordo per raccontare questi ed altri aspetti del Paese del Golfo. "L'accordo con la principale agenzia stampa italiana, l'ANSA, è per me ragione di grande soddisfazione, rappresentando l'intensa collaborazione che lo Stato del Qatar ha avviato con la più importante istituzione mediatica italiana", ha dichiarato Abdulaziz bin Ahmed Al Malki Al Jehani, ambasciatore del Qatar. "Siamo certi che ciò porterà tutti gli italiani ad avere più informazioni sul Qatar e quindi una conoscenza maggiore del mio Paese e delle grandi cose che sta facendo anche in vista dei Mondiali di Calcio del 2022. Sono lieto di aver firmato questo accordo che di fatto avvicina ancora di più l'Italia e il Qatar", ha aggiunto l'ambasciatore.