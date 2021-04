Israele: Netanyahu in tribunale a Gerusalemme

(ANSA) - TEL AVIV, 05 APR - Il premier Benyamin Netanyahu è appena arrivato nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del processo a suo carico. Le accuse - da lui sempre respinte - riguardano corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste giudiziarie. Questa è la terza volta che Netanyahu appare in Tribunale dall'inizio del processo. L'udienza comincerà a minuti.

Alle 9:30 ora locale (le 8:30 in Italia) il presidente Reuven Rivlin avvierà le consultazioni con i partiti per la formazione del nuovo governo. Il Likud sarà la prima formazione ad essere ascoltata. (ANSA).