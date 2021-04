Giordania: Gantz, Paese forte è interesse Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 04 APR - "Una forte e prospera Giordania è per noi un interesse economico e di sicurezza e dobbiamo fare ciò che possiamo per aiutarli". Lo ha detto il ministro della difesa Benny Gantz nel primo intervento da parte israeliana sui fatti accaduti ad Amman con gli arresti di 20 dignitari di corte e i provvedimenti contro il fratellastro di re Abdallah, Hamzah bin Hussein. "Ma come ho detto riguardo agli sviluppi di lì, si tratta - ha aggiunto - di affari interni" della Giordania.

(ANSA).