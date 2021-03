Suez: agenzia servizi, 37 navi hanno attraversato il canale

(ANSA) - IL CAIRO, 30 MAR - Alle 03:30 della scorsa notte erano state 37 le navi che hanno lasciato il Canale di Suez dopo il disincaglio del portacontainer Ever Given che fino a ieri sera ha bloccato l'importante via d'acqua per una settimana creando un ingorgo di 422 cargo di vario tipo. Lo riferisce un tweet una società di fornitura di servizi per il canale, la Leth Agencies, precisando che ad uscire sono state imbarcazioni in sosta nel bacino detto "Grande lago amaro" (Gbl).

Ieri sera il capo dell'Authority del Canale, Osama Rabie, aveva previsto che entro le otto di oggi sarebbero uscite 113 navi. La Leth Agencies prevede questo numero di transiti per "oggi". L'ammiraglio ha stimato che per smaltire la coda serviranno tre giorni "o poco più". (ANSA).