Il Cairo si prepara alla parata di 22 mummie reali

(ANSA) - IL CAIRO, 29 MAR - Il Cairo si prepara alla prima 'Pharaohs Golden Parade' per trasferire mummie reali dell'Antico Egitto dal Museo egizio di piazza Tahir, nel centro della capitale egiziana, alla loro collocazione finale presso il Museo Nazionale della Civiltà Egizia (Nmec), alla periferia sud-orientale della megalopoli. Lo sottolinea un comunicato.

La parata si svolgerà alle 18.00 di sabato prossimo 3 aprile e mostrerà 22 mummie (18 re e 4 regine) risalenti alle dinastie tra la XVII e la XX. Tra le mummie figurano quelle di "re Seqenenre, che iniziò la guerra di liberazione contro gli Hyksos; la regina Hatshepsut, a cui è dedicato il magnifico tempio di Deir Al-Bahari sulla riva occidentale del Nilo, di fronte a Luxor; re Ramses II, il grande faraone del Nuovo Regno".

La parata di mummie sarà accompagnata da salve d'onore e fuochi d'artificio che si preannunciano "magnifici". Un corteo seguirà le mummie reali ed è previsto, a margine, un ricco programma di festeggiamenti. Una volta arrivate al Nmec, le mummie reali saranno soggette a restauro per circa 15 giorni all'interno del laboratorio all'avanguardia del museo: verranno preparate per la loro installazione all'interno delle nuove teche presso la Royal Mummies Hall, "decorata in modo da assomigliare alla Valle dei Re", l'area nel sud dell'Egitto che ospita le tombe originali dei reali.

Il trasferimento delle mummie reali sarà conforme ai rigorosi standard di sicurezza e protezione per il trasporto di manufatti. Le mummie, in ottimo stato di conservazione, verranno collocate in contenitori sterili e inserite all'interno di speciali teche che ne garantiranno la perfetta conservazione.

Verranno poi caricate su carrozze appositamente progettate per l'evento, informa ancora la nota. (ANSA).