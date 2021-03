Israele: anche con Bennett, blocco Netanyahu a 59 seggi

(ANSA) - TEL AVIV, 24 MAR - Allo stato attuale, con quasi il 90% dei voti scrutinati, il blocco di destra del premier Benyamin Netanyahu è fermo a 52 seggi, senza maggioranza. E non l'otterrebbe neppure se Naftali Bennett decidesse di entrare nella coalizione con i suoi 7 seggi: il totale sarebbe 59, due seggi in meno dei 61 necessari alla Knesset. Lo sottolineano i media secondo cui ad ora una possibilità aritmetica per la maggioranza è legata alla possibilità che Raam, il partito arabo scissionista di Mansour Abbas. con i suoi 5 seggi, entri nella coalizione o appoggi dall'esterno il blocco di destra del premier.

Il maggior partito del paese resta comunque il Likud a cui sono attribuiti 30 seggi ad ora, seguito dal centrista Yair Lapid con 17. Nel pomeriggio dovrebbe cominciare lo spoglio dei voti dei malati di covid e di quelli in quarantena, per poi passare ai soldati e ai diplomatici all'estero. I risultati finali sono previsti per venerdì prossimo. (ANSA).