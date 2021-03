Israele: aperti i seggi, iniziate le elezioni legislative

(ANSA) - TEL AVIV, 23 MAR - Le elezioni legislative in Israele - le quarte in due anni - sono iniziate alle 7 (ora locale) con l'apertura di oltre 13 mila seggi, parte dei quali riservati ai malati di Covid o a chi sia in quarantena. L'atmosfera è di grande incertezza, mentre permane un equilibrio fra i sostenitori del premier Benyamin Netanyahu e i suoi avversari. Prime indicazioni sul voto si avranno alle 22 (ora locale) quando, con la chiusura dei seggi, tre televisioni pubblicheranno i rispettivi exit-polls. (ANSA).