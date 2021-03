Covid: Siria, Assad e la moglie in via di guarigione

(ANSAMed) - BEIRUT, 17 MAR - Il presidente siriano Bashar al Assad e la first lady Asma al Assad sono sulla via di guarigione dal covid-19. Lo riferisce in un comunicato la presidenza siriana a Damasco.

Dieci giorni fa lo stesso ufficio presidenziale aveva dato la notizia del contagio della coppia presidenziale. Non è chiaro ancora se Assad, 55 anni, e la moglie, 45 anni, siano stati vaccinati.

La Siria, paese devastato da un conflitto scoppiato 10 anni fa e territorialmente frammentato in diverse aree di controllo militare, ha registrato finora ufficialmente 16.656 casi di coronavirus, di cui 1.110 decessi in aree controllate dal governo.

Ma si ritiene che i numeri del contagio siano più alti a causa della limitata capacità delle autorità di effettuare tamponi in maniera capillare, e delle difficoltà logistiche di un sistema amministrativo e sanitario messo a dura prova da 10 anni di guerra.

La presidenza siriana afferma che gli esami della coppia presidenziale mostrano che la loro salute "sta gradualmente tornando alla normalità" e che "sono in una fase di ripresa".

La moglie del presidente, Asma al Akhrass, aveva annunciato la sua guarigione dal cancro al seno nel 2019.

All'inizio di marzo le autorità governative siriane avevano annunciato di aver iniziato una campagna di vaccinazione senza però precisare l'origine dei vaccini. (ANSAMed).