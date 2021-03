Siria: la Gran Bretagna indaga Asma Assad per crimini di guerra

La Metropolitan Police britannica ha aperto un'indagine per crimini di guerra su Asma Assad, la moglie del presidente siriano Bashir. Lo riporta Sky News. La donna, nata in Gran Bretagna, è accusata di aver "sostenuto e incoraggiato il terrorismo" in Siria. Se sarà incriminata, la polizia britannica potrà richiederne l'estradizione.

"Rinnovo il mio accorato appello alle parti in confitto affinché manifestino segni di buona volontà, così che possa aprirsi uno squarcio di speranza per la popolazione stremata". E' l'appello lanciato oggi all'Angelus da Papa Francesco a dieci anni dall'inizio del conflitto in Siria. "Auspico altresì un deciso e rinnovato impegno costruttivo e solidale della comunità internazionale - ha aggiunto - in modo che, deposte le armi, si possa ricucire il tessuto sociale e avviare la ricostruzione e la ripresa economica".