Papa: Di Maio, 'in Iraq una preghiera per chi soffre'

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Sulle macerie di una guerra che ha generato dolore e morte, la preghiera di Papa Francesco in occasione di uno storico viaggio in Iraq". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Citando la frase pronunciata ieri dal pontefice, "la fraternità è più forte del fratricidio, la speranza è più forte della morte, la pace è più forte della guerra", Di Maio aggiunge che "le parole di Francesco devono rimanere impresse nella nostra mente. Una preghiera per chi sta soffrendo in Italia e nel mondo, anche a causa di questa pandemia". (ANSA).