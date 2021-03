++ Papa: arrivato a Mosul, tra le macerie della guerra ++

(ANSA) - MOSUL, 07 MAR - Il Papa è giunto a Mosul, nel Nord dell'Iraq, per la preghiera per le vittime della guerra. A Piazza delle Chiese, dove si svolge l'evento, sono ancora visibili le macerie della guerra. Le strade e le chiese della città portano i segni della devastazione. Mosul oggi è blindata, con strade vuote e una massiccia presenza di militari e polizia. Solo Piazza delle Chiese vede la presenza di tante persone, tutte precedentemente registrate per partecipare all'evento. (ANSA).