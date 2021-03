Israele: Ashkenazi ad ambasciatore Emirati, giorno storico

(ANSA) - TEL AVIV, 01 MAR - "Un altro storico giorno per il Medio Oriente e un grande passo per il rafforzamento della pace tra le nazioni". Così il ministro degli esteri Gabi Ashkenazi ha salutato il nuovo ambasciatore degli Emirati Arabi Mohammad Mahmoud Al Khajah ricevuto oggi al ministero a Gerusalemme nel suo primo giorno in Israele. "Abbiamo una opportunità storica - ha detto il ministro - di presentare un modello di pace e di inclusioni delle nazioni". A breve l'ambasciatore presenterà la proprie credenziali al presidente Reuven Rivlin. (ANSA).