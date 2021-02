Israele: Gerusalemme questa mattina svegliata con la neve

(ANSA) - TEL AVIV, 18 FEB - Nell'ondata di maltempo che ha colpito dall'altro ieri notte Israele, Gerusalemme questa mattina si è risvegliata con una coltre di neve tra i 10 e i 20 centimetri. L'evento - che non è raro in città - ha avuto ripercussioni sui servizi (traffico incluso) e anche sulle scuole - quelle consentite per l'allentamento delle restrizioni del lockdown - che hanno aperto in ritardo. Sulla situazione complessiva si è svolta una riunione presieduta dal sindaco Moshe Lion. (ANSA).