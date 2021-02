Iraq: Saleh, attacco a Erbil 'pericolosa escalation'

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "L'attacco di Erbil, che ha causato vittime, rappresenta una pericolosa escalation e un atto criminale terroristico che prende di mira gli sforzi nazionali per proteggere la sicurezza del Paese e la sicurezza dei cittadini". Lo afferma su twitter il presidente iracheno Barham Saleh. "Non abbiamo altra scelta - ha aggiunto - che aumentare i nostri sforzi per sradicare le forze del terrore e i tentativi di far precipitare il Paese nel caos. È la battaglia dello Stato e della sovranità contro il terrorismo e i fuorilegge", ha concluso. (ANSA).