Covid: da oggi Israele comincia ad allentare lockdown

(ANSA) - TEL AVIV, 07 FEB - Dalle 7 (ora locale) di questa mattina Israele ha cominciato ad allentare le restrizioni, salvo le scuole su cui si sta ancora discutendo, del terzo lockdown come deciso dal governo la settimana scorsa. Un avvio comunque graduale, visto il numero di infezioni ancora sostenuto.

Da oggi dunque viene meno il divieto di allontanarsi da casa oltre il chilometro, possono riaprire i luoghi di interesse naturalistico e culturale all'aria aperta, i luoghi di lavoro che non hanno contatto con il pubblico, il take away per i ristoranti, i bed-and-breakfast ma solo per nuclei familiari.

Resta ancora chiuso tutto il resto non indicato, eccetto parrucchieri e negozi di cosmetica. E proprio su questo punto i media hanno segnalato molte apertura di centri commerciali e negozi in violazione delle norme con la manifesta protesta dei proprietari. Mentre procede la vaccinazione di massa, le nuove infezioni - secondo dati che si riferiscono a venerdì - sono state 6.273 a fronte di 82.546 tamponi. I morti hanno raggiunto il numero di 5.071 da inizio pandemia. Il governo tornerà a riunirsi oggi per affrontare il nodo delle scuole. (ANSA).