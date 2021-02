Covid: Israele estende lockdown fino a domenica mattina

(ANSA) - TEL AVIV, 05 FEB - Il governo israeliano ha prolungato l'attuale lockdown fino alle 7 (ora locale) di domenica 7 febbraio. La decisione - che non è stata presa all'unanimità - è avvenuta in una contrastata riunione dell'esecutivo che ha visto lo scontro tra il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz.

Nella stessa riunione è stato stabilito anche l'avvio, a partire dalla stessa data, di un graduale allentamento delle restrizioni le cui modalità saranno esaminate in un nuovo incontro domenica.

La scelta finale è stato oggetto di un lungo braccio di ferro tra Netanyahu deciso all'estensione e Gantz convinto che il blocco dovesse finire come previsto questa mattina in mancanza di un chiaro programma di graduale uscita dal lockdown. Il compromesso è stato raggiunto in uno scenario della pandemia che ha visto il numero dei decessi superare la soglia dei 5 mila.

