Egitto, i media evocano altri 45 giorni carcere per Zaki

(ANSA) - BOLOGNA, 01 FEB - "Meno di due ore dopo la fine dell'udienza, i giornali egiziani hanno iniziato a diffondere la notizia che la detenzione di Patrick è stata rinnovata per 45 giorni", tuttavia "gli avvocati di Patrick non sono ancora stati informati ufficialmente della decisione. Dovremmo sapere entro domani se è effettivamente vero che un giornale ha conosciuto la decisione prima degli avvocati di Patrick. Continuiamo a sperare che queste notizie esasperanti non siano vere e che Patrick non resti più di un anno in detenzione". Lo scrivono gli attivisti che si battono per la liberazione di Patrick Zaki sulla pagina Facebook 'Patrick Libero'. (ANSA).