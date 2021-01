Vaccini: Iran riceverà prime dosi Sputnik V giovedì prossimo

(ANSA) - TEHERAN, 30 GEN - Il vaccino russo Sputnik V arriverà giovedì in Iran. Lo ha annunciato all'IRNA l'ambasciatore iraniano a Mosca Kazem Jalali, aggiungendo che secondo il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, l'accordo sull'acquisto del vaccino così come sulla sua produzione congiunta è stato firmato tra l'Iran e il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) venerdì.

L'Iran continuerà a ricevere i vaccini ogni due settimane o ogni mese, ha spiegato Jalali aggiungendo che la produzione di Sputnik V continuerà in Iran e il paese diventerà un hub regionale per l'esportazione dello stesso vaccino.

Alcuni funzionari del ministero della Salute, tra cui Minoo Mohraz, hanno espresso preoccupazione per la bassa qualità del vaccino russo. (ANSA).