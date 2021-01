Olp-Fatah, verso legislative palestinesi il 22 maggio

(ANSA) - TEL AVIV, 14 GEN - Le elezioni parlamentari palestinesi potrebbero svolgersi il 22 maggio e quelle presidenziali due mesi dopo. Lo ha detto in una intervista a 'Voice of Palestine' - ripresa dall'agenza Wafa - Azzam al-Ahmad membro sia del Comitato esecuto dell'Olp sia di quello centrale di Fatah, il partito di Abu Mazen.

Lo stesso presidente palestinese nelle scorse settimane ha annunciato - dopo aver fatto sapere che è stata raggiunta una intesa in tal senso con Hamas, l'altra forza politica palestinesi - la prossima indizione di elezioni, attese da anni.

Al-Ahmad ha anche spiegato che ora si attende che Abu Mazen firmi i decreti sul voto il prossimo gennaio e che tutte le parti in causa diano avvio a "dialogo e discussioni" per assicurare il successo del voto "nello spirito della legge".

(ANSA).