Iran: navi dei Pasdaran dispiegate nel Golfo

(ANSA) - TEHERAN, 09 GEN - "Un certo numero di navi da guerra della Marina delle Guardie rivoluzionarie e delle forze Basij hanno solcato le acque del Golfo Persico intorno all'isola iraniana di Farsi per celebrare il quinto anniversario di forze Usa che, a bordo di due imbarcazioni avevano violato le acque territoriali dell'Iran".

Lo ha detto oggi il comandante delle guardie, Ramezan Zirrahi, secondo il quale "circa 700 navi si sono recate all'isola Farsi per partecipare alla parata in occasione dell'evento accaduto il 12 gennaio 2016". I marinai americani furono rilasciati il ;;giorno dopo. (ANSA).