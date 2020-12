Israele: movimenti in vista del voto, Livni torna in campo

(ANSA) - TEL AVIV, 29 DIC - Si moltiplicano i movimenti politici in vista delle elezioni del 23 marzo in Israele. L'ex ministro degli Esteri Tzipi Livni ha deciso di tornare in campo dopo aver scelto nel 2019 di non partecipare con il suo partito Hatnua alle elezioni dell'aprile dell'anno scorso. Da allora è stata ai margini della vita politica.

Oggi, secondo i media, è in procinto di associarsi a Yair Lapid nel tentativo di unire le forze dello schieramento di centro sinistra anti Netanyahu. Livni ha cominciato la sua carriera politica proprio nel Likud che lasciò per seguire Ariel Sharon quando questi abbandonò la casa madre della destra israeliana per fondare Kadima.

Anche il sindaco laburista di Tel Aviv, Ron Huldai, ha intenzione di partecipare al prossimo voto con un suo proprio partito: questa sera, secondo quanto ha anticipato lui stesso, formalizzerà la mossa. "Centinaia di migliaia di israeliani - ha detto - sentono di non avere casa nell'attuale sistema politico.

Ridaremo loro speranza". (ANSA).