Covid: Rohani, in Iran non ci sono più zone rosse

(ANSA) - TEHERAN, 19 DIC - In Iran non ci sono più città considerate ad alto rischio o zone rosse per il coronavirus. Lo ha detto il presidente Hassan Rohani nella giornata nazionale dedicata agli infermieri, aggiungendo che il recente calo dei contagi è il risultato del duro lavoro del personale sanitario con la collaborazione della popolazione.

Nelle ultime 24 ore, si sono registrati in Iran altri 6.421 nuovi casi e 175 decessi che hanno portato il totale a 1.152.072 contagi e 53.448 vittime, secondo i dati del ministero della Salute. (ANSA).