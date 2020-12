Iran: Commissione Ue, 'liberare Nasrin Sotoudeh'

(ANSA) - BRUXELLES, 17 DIC - "Nasrin Sotoudeh è stata recentemente riportata in prigione e sta avendo evidenti problemi di salute. Ancora una volta, abbiamo chiesto che possa essere rilasciata e possa riunirsi alla sua famiglia". Così la commissaria all'Uguaglianza Helena Dalli, che ha parlato al Parlamento europeo a nome dell'Alto rappresentante Borrell.

"L'Unione europea segue da vicino gli sviluppi" legati al rispetto dei "diritti umani in Iran e siamo perfettamente consapevoli del fatto che la situazione sia peggiorata lo scorso anno", ha aggiunto.

"La recente esecuzione da parte dell'Iran del dissidente Ruhollah Zam desta profonda preoccupazione. Come rilevato nella dichiarazione rilasciata dal portavoce dell'Alto rappresentante" l'Ue "condanna questo atto con la massima fermezza e ricorda ancora una volta la sua irrevocabile opposizione all'uso della pena capitale in qualsiasi circostanza", ha concluso Dalli.

