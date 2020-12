Iran: Khamenei torna in pubblico dopo voci su malattia

(ANSA) - ISTANBUL, 16 DIC - La Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, è tornato oggi a comparire in un evento pubblico a Teheran, a una decina di giorni dalla diffusione sui social network di alcune voci su un presunto aggravamento delle sue condizioni di salute, già seccamente smentite dalle autorità della Repubblica islamica.

Khamenei ha ricevuto gli organizzatori di una cerimonia di commemorazione per il primo anniversario il 3 gennaio prossimo dell'uccisione nel raid di un drone Usa a Baghdad del generale Qassem Soleimani, comandante delle forze Qods dei Pasadaran, e del comandante iracheno Abu Mahdi al-Muhandis. Lo riferisce l'Irna, mostrando le immagini dell'evento per i "martiri della resistenza". (ANSA).