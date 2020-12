Libano: omicidio Hariri, ergastolo a esponente Hezbollah

Il Tribunale speciale per il Libano, con sede all'Aja, ha inflitto l'ergastolo - in contumacia - ad un esponente di spicco di Hezbollah per l'omicidio dell'ex premier Rafiq Hariri e di altre 21 persone in un attentato a Beirut nel 2005. Salim Ayyash, esponente del movimento sciita filo-iraniano, era stato giudicato colpevole nell'agosto scorso.