Marocco conferma avvio relazioni diplomatiche con Israele

Il Marocco ha confermato la "ripresa" delle relazioni diplomatiche con Israele, annunciata dal presidente americano Donald Trump. Allo stesso tempo il re marocchino, Mohammed VI, ha definito "una presa di posizione storica" il riconoscimento da parte di Washington della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. L'annuncio di una ripresa delle relazioni diplomatiche tra Marocco e Israele era stato fatto dal presidente degli Stati Uniti su twitter.

"Ringrazio Trump per questa pace storica e per gli sforzi enormi fatti a beneficio di Israele", ha detto in tv il premier israeliano Benyamin Netanyahu che, dopo aver ringraziato anche re Mohammad VI ha aggiunto che presto ci saranno uffici di collegamento con il Marocco, poi delegazioni diplomatiche e voli diretti. "Sarà - ha aggiunto Netanyahu - una pace molto calda, una grande luce di pace".