Israele: media, possibile viaggio di Netanyahu in Egitto

(ANSA) - TEL AVIV, 10 DIC - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu si appresta nei prossimi giorni a recarsi in visita ufficiale in Egitto. Lo riferiscono diversi media israeliani secondo cui i preparativi sarebbero a buon punto.

Al centro del viaggio l'incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi con l'obiettivo di stringere ancora di più le relazioni tra i due Paesi - tra i quali c'è un accordo di pace - in previsione dell'arrivo alla Casa Bianca di Joe Biden e anche del dossier Iran. Il tutto alla luce dei recenti Accordi di Abramo con Emirati Arabi e Bahrein. L'ultima volta di Netanyahu in Egitto è stato nel 2001 mentre ha incontrato Sisi nel 2017 nell'ambito dell'Assemblea generale dell'Onu Il premier israeliano tuttavia ha anche in programma un viaggio negli Emirati Arabi fissato nelle settimane scorse ma poi rimandato. La data - ha riferito Haaretz - potrebbe essere il 23 dicembre, giorno in cui scade il tempo stabilito dalla legge per approvare la finanziaria 2020 e in mancanza della quale la Knesset si scioglie e si va ad elezioni a marzo.

