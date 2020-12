Gerusalemme: rione ortodosso insorge contro ferrovia leggera

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 DIC - Migliaia di ebrei osservanti si sono scontrati con la polizia per ore la scorsa notte nel rione ortodosso di Mea Shearim a Gerusalemme nel tentativo di bloccare l'inizio dei lavori di un tratto della ferrovia leggera. Quel progetto, hanno stabilito rabbini della setta oltranzista Edà Haredit, non va assolutamente realizzato "perchè porterebbe la perdizione in un quartiere popolato da timorati".

Secondo il sito ortodosso Kikar ha-Shabbat i dimostranti hanno bloccato il traffico in una importante arteria con cassonetti, hanno divelto reticolati e hanno distrutto alcuni semafori. Hanno anche dato alle fiamme una ruspa della compagnia incaricata dei lavori. Di fronte a quella che appare come la manifestazione più violenta avvenuta a Gerusalemme negli ultimi mesi la polizia ha dovuto ricorrere a rinforzi. Per disperdere i dimostranti, precisa Kikar ha-Shabbat, sono stati utilizzati anche agenti a cavallo e cannoni ad acqua. Una ventina di dimostranti sono stati fermati. (ANSAmed).