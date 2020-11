Iran: lunedì i funerali dello scienziato nucleare ucciso

TEHERAN- I funerali e la cerimonia di sepoltura dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh si terranno lunedì solo con la partecipazione dei comandanti delle forze armate e di un gruppo di familiari. Lo ha reso noto l'ufficio per le pubbliche relazioni del ministero della Difesa, aggiungendo che a causa della diffusione del coronavirus le persone non sono chiamate a partecipare alla cerimonia.

Il corpo del ricercatore del ministero della Difesa, assassinato venerdì da sconosciuti, è esposto nel santuario dell'ottavo Imam sciita, Reza, nella città nord-orientale di Mashhad e sarà esposto anche nel santuario della sorella dell'Imam, Hazrat Masoumeh, a Qom e nel mausoleo del defunto leader iraniano Ruhollah Khomeini a Teheran per essere sepolto lunedì nel vicino cimitero di Behesht-Zahra.