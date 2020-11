Media, incontro Netanyahu, bin Salman, Pompeo

(ANSA) - TEL AVIV, 23 NOV - Il premier Benyamin Netanyahu e il direttore del Mossad Yossi avrebbero incontrato ieri in Arabia Saudita il principe della corona Mohamed Bin Salman in un incontro segreto. Alla riunione - secondo quanto riferiscono alcuni media - ha partecipato anche il segretario di stato Mike Pompeo. L'ufficio del premier - citato dai media - non ha voluto commentare l'indiscrezione.

L'incontro - secondo fonti israeliane riferite dai media - è avvenuto a Neom, città saudita ad alta tecnologia sul Mar Rosso non distante dai confini con l'Egitto. E' considerata la smart city dell'Arabia. Netanyahu e Cohen sono arrivati a bordo di un aereo privato che - secondo i media - è stato tracciato dai siti di volo. E' rimasto a terra per circa due ore ed è ritornato in Israele attorno alla mezzanotte e mezza. Haaretz sostiene che è lo stesso aereo privato che ha portato il premier varie in Russia per le sue visite al presidente Putin. Lo stesso che avrebbe voluto prendere per andare a firmare a Washington gli Accordi di Abramo ma che poi fu sostituito con un volo El Al.

