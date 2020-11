Afghanistan:Iran,'attacco Kabul è guerra per procura di Usa'

(ANSA) - TEHERAN, 21 NOV - "Gli Stati Uniti sono responsabili dell'attacco terroristico di oggi all'ambasciata iraniana a Kabul", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh, aggiungendo che "l'attacco è un esempio di guerra per procura degli Stati Uniti e una mossa degli alleati terroristi degli americani in Afghanistan".

Condannando gli attacchi missilistici su "aree non militari e civili della capitale afghana", Khatibzadeh ha espresso solidarietà al popolo e al governo afghano. "Almeno un razzo è atterrato nel cortile dell'ambasciata iraniana, con schegge in parte danneggiando l'ufficio principale", ha riferito Khatibzadeh precisando che non ci sono state vittime tra il personale dell'ambasciata. (ANSA).