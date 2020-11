Siria: Ong, liberato il sequestratore di Greta e Vanessa

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 NOV - Le autorità turche hanno liberato nelle ultime ore un capo milizia siriano indicato come uno dei sequestratori delle due volontarie italiane, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, rapite nel nord-ovest della Siria tra il luglio 2014 e gennaio del 2015. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui Hussam Atrash è stato rilasciato da un non meglio precisato carcere turco. (ANSAmed). (ANSA).